Bakan Göktaş, Yozgat'ta şehit ailesini ziyaret etti

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendilerine emanet olan ve 53 yıldır aynı sofrayı, aynı duayı, aynı yastığı paylaşan şehit Lokman Eker'in annesi Sevilay ve babası Ali İhsan Eker'in hanelerine misafir olduklarını belirtti.

Göktaş paylaşımında, "Birbirine omuz vererek geçirilen yarım asır, sevgiyle, sabırla ve vefayla inşa edilen bu kıymetli yuvada hissedilen bu sıcaklık Aile Yılı ruhunun en güzel tarifidir. Rabbim tüm ailelerimize böyle huzurla büyüyen sevgiyle yaş alan ömürler nasip etsin. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Piyade Er Lokman Eker, 21 Ekim 2007 yılında terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada Hakkari Dağlıca'da şehit olmuştu.