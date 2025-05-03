Meteoroloji 5 ili 'sarı kodlu' uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Samsun ile Elazığ'ın doğu, Bingöl'ün batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji; Amasya, Samsun, Tokat, Ordu ve Sivas olmak üzere 5 il için "sarı" kodda uyarı yayımladı.

Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Samsun ile Elazığ'ın doğu, Bingöl'ün batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurt genelinde pazar günü, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Tokat, Adıyaman ve Hakkari’de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Üç büyük il

Bugün Ankara, İstanbul ve İzmir'de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

3 şehirde de yağış beklenmiyor.

Başkent Ankara’da en yüksek sıcaklık 18, İstanbul’da 19 ve İzmir’de 26 derece olacak.

Yeni haftada sıcaklık artıyor

Hafta başı itibarıyla yurt genelinde sıcaklık 4 ila 8 derece yükselecek. Hafta ortası ise bazı illerde termometrelerin 30 dereceyi görmesi bekleniyor.

