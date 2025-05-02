Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu ve Sivas'ın kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Gece saatlerine kadar bölgenin güneyinde, Samsun çevrelerinde ise yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.