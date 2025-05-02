Parçalı Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 02.05.2025 15:38

Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Samsun, Ordu, Tokat, Amasya ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu ve Sivas'ın kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Gece saatlerine kadar bölgenin güneyinde, Samsun çevrelerinde ise yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.

ETİKETLER
Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
TEKNOFEST KKTC'deki cuma hutbesinde bilim ve teknolojinin önemine değinildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:04
TDT Aksakallar Konseyi Girne'de toplandı
16:01
AB: İsrail'i Gazze ablukasını kaldırmaya, yardım girişlerine izin vermeye çağırıyoruz
16:00
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gidecek
15:47
ABD Başkanı Trump: Harvard'ın vergi muafiyetini kaldıracağız. Hak ettikleri bu!
15:46
Çiftçilere destek ödemesi bugün yapılacak
Gazze'de hayır kurumları önünde toplanan Filistinliler eli boş dönüyor
Gazze'de hayır kurumları önünde toplanan Filistinliler eli boş dönüyor
FOTO FOKUS
Bakan Yerlikaya: Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır
Bakan Yerlikaya: Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ