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Türkiye
AA 02.05.2025 13:40

Şanlıurfa merkezli "change" operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli "change" operasyonu: 15 gözaltı
[Fotograf: AA]

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da belirlenen 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa merkezli "change" operasyonu: 15 gözaltı

Operasyonda ele geçirilen 22 araçtan 16'sının "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarının değiştirildiği belirlenirken, 6 araçla ilgili inceleme ise sürüyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Dolandırıcılık Şanlıurfa
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