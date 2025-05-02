TEKNOFEST KKTC'deki cuma hutbesinde bilim ve teknolojinin önemine değinildi

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Burada hazırlanan alanda, vatandaşlar cuma namazını kıldı.

Cuma namazı öncesinde "İslam'ın bilim ve teknolojiye verdiği önem" konulu hutbe, mescitte okundu.

İslam'ın insanın aklını kullanmasını, araştırmasını, öğrenmesini ve faydalı ilimlerle uğraşmasını teşvik eden bir din olduğu dile getirilen hutbede, şu ifadeler kullanıldı:

"Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayetinin 'Oku!' olması tesadüf değildir. Cenabıhak, bu ayetle insanlığa okumanın, öğrenmenin, bilimin ne kadar kıymetli olduğunu açıkça bildirmiştir. Peygamber Efendimiz de bir hadisişerifinde 'İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır.' buyurmuştur. Bu hadis, ilmin kadın erkek herkese açık ve gerekli olduğunu göstermektedir. Ayrıca Peygamberimiz, Bedir Savaşı sonrası esir alınan müşriklerden okuma yazma bilenleri, Medine halkına eğitim vermek şartıyla serbest bırakmıştır. Bu da ilme ve teknolojiye verilen değerin açık bir göstergesidir."

"Ya öğreten ya öğrenen olun"

İslam'ın, tarih boyunca birçok büyük alim yetiştirdiğine işaret edilen hutbede, İbn-i Sina'nın tıpta, El-Harezmi'nin matematikte, El-Cezeri'nin mühendislikte, Farabi'nin felsefe ve müzikte dünyaya ışık tuttuğu hatırlatıldı.

Söz konusu alimlerin sadece İslam dünyasını değil, bütün insanlığı etkilediklerine işaret edilen hutbede, "İslam, ilmin sadece dini ilimlerle sınırlı kalmasını değil; fen, tıp, matematik, astronomi gibi alanlarda da gelişmesini teşvik eder. Çünkü bilim ve teknoloji, insanlığın faydasına olduğu sürece Allah'ın rızasına ulaşmaya vesile olabilir." denildi.

Teknolojinin çok hızlı ilerlediğine dikkatin çekildiği hutbede, şu ifadeler yer aldı:

"Biz Müslümanlar da bu gelişmeleri takip etmeli, çocuklarımızı ilme yönlendirmeli, faydalı işler üretmeli, bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmalıyız. Çünkü Kur'an'da defalarca 'Akletmez misiniz?', 'Düşünmez misiniz?' ifadeleriyle bizden düşünmemiz ve araştırmamız istenmiştir. Unutmayalım ki, Allah'ın bize verdiği akıl ve irade nimetiyle biz de yeryüzünde imar ve ıslah vazifesiyle sorumluyuz. Bu nedenle tembellik, geride kalmak, cahillik Müslüman'a yakışmaz. Sonuç olarak, İslam ilim dinidir, ilerleme dinidir. Bilimi ve teknolojiyi ahlaki sınırlar içinde kullanmak Müslüman'ın görevidir. Rabb'im bizleri ilimle amel edenlerden, faydalı işler üretenlerden eylesin. Allah bizleri ilimle yükselen, teknolojiyle insanlığa fayda sağlayan ümmetlerden eylesin. Peygamber Efendimizin bir hadisişerifiyle bitiriyorum: 'Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun.'"