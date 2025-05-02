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Ekonomi
AA 02.05.2025 13:43

Borsa İstanbul'da usulsüz işlem yapan 12 kişi tutuklandı

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Borsa İstanbul'da usulsüz işlem yapan 12 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 zanlının nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

12 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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