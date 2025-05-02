Ham çelik üretimi ilk çeyrekte 9,3 milyon ton oldu

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), mart ayı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi martta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 azalışla 3,1 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk çeyreğinde ise üretim yüzde 3,4 düşüşle 9,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 azalarak 2,6 milyon ton, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 7,3 azalışla 9,1 milyon ton olarak hesaplandı.

Çelik ürünleri ihracatı arttı

Çelik ürünleri ihracatı martta, Mart 2024'e göre miktar yönünden yüzde 31,3 artarak 1,5 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 18,6 artışla 1 milyar dolar oldu.

İhracat, ocak-mart döneminde de 2024'ün aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 18,5 artışla 3,8 milyon ton, değer itibarıyla da yüzde 8,4 yükselişle 2,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri ithalatı ise martta 2024'ün aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 23,6 azalışla 1,2 milyon tona, değer yönünden ise yüzde 24,5 düşüşle 885,5 milyon dolara geriledi.

İthalat, ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 4,6 artışla 4,2 milyon tona çıktı. Değer itibarıyla ise ithalat yüzde 4,2 azalışla 3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 74,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 84,6 seviyesine yükseldi.