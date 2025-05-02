Türkiye'nin ihracatı 265 milyar dolara yükseldi

Bakan Bolat, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Küresel ekonomide izlenen olumsuz koşullara ve artan belirsizliklere rağmen nisan ayında Türkiye'nin ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında artışla 20,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, böylelikle en yüksek ikinci nisan ayı ihracatına ulaşıldığını kaydetti.

İhracat artışında yakalanan kazanımların arka planında yoğun bir çalışmanın olduğunu vurgulayan Bolat, "En büyük ihracat ortağımız AB’nin yıllıklandırılmış ithalatı son dönemde önemli ölçüde gerilemişti, hatta hala yatay seyrini korumaya devam etmektedir." dedi.

Son dönemde korumacı politikaların da arttığı bir konjonktür içinde bulunulduğunu ifade eden Bakan Bolat, şöyle devam etti;

Özellikle ABD’nin son dönemde ticaret politikalarında aldığı kararlar ile ABD’nin efektif gümrük vergisi oranları 1900’lü yılların seviyesine kadar yükselmiştir. Ayrıca, Çin’in dünyaya sattığı ürünlerin ihracat fiyatları her geçen ay gerilemeye devam etmekte olup zorlu rekabet koşullarını iyice artırmaktadır. Türkiye’nin böylesi bir dönemde ihracatını artırıyor olması önemli bir başarının ürünüdür.

"Yıllıklandırılmış mal ihracatımız 265 milyar dolara yükseldi"

Diğer olumlu gelişme ise 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir.

Mal ihracatında son 1 yılda %2,7’lik artışla 7,1 milyar dolar net artış sağlandı.

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