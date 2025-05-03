Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.05.2025 02:46

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan ve üst kata da sıçrayan yangın söndürüldü.

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın
[Fotograf: DHA]

Maltepe Mahallesi Çırpıcı Yolu Sokak'taki Akınsan Sanayi Sitesi'nde, 3 katlı binanın 2'nci katında faaliyet gösteren conta atölyesinin önündeki kartonlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevler boya kutularına da sıçrarken, ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın üst kata da sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında, binanın her iki katında hasar oluştu.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Samsun'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:44
Katil İsrail, Gazze'ye saldırdı
02:45
Samsun'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
00:42
Amazon'un kurucusu Bezos, 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor
00:41
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
00:39
İzinsiz 1 Mayıs gösterisi soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı
01:30
İşgalci İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
FOTO FOKUS
Ankara'da itfaiye aracı sele işte böyle kapıldı
Ankara'da itfaiye aracı sele işte böyle kapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ