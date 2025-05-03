İstanbul'da sanayi sitesinde yangın

Maltepe Mahallesi Çırpıcı Yolu Sokak'taki Akınsan Sanayi Sitesi'nde, 3 katlı binanın 2'nci katında faaliyet gösteren conta atölyesinin önündeki kartonlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevler boya kutularına da sıçrarken, ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın üst kata da sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında, binanın her iki katında hasar oluştu.