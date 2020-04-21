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Bakan Çavuşoğlu'ndan büyükelçi ve daimi temsilcilerle koronavirüs toplantısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki büyükelçileri ve temsilcileriyle video konferans üzerinden görüşme yaptı. Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Bu zorlu süreçte fedakarca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki çok sayıda büyükelçi ve daimi temsilcisiyle yeni tip koronavirüsün etkilerine ilişkin video konferans görüşmesi yaptı.
Çavuşoğlu, Bakanlık bünyesindeki yurt dışı temsilcileriyle görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Batı Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki temsilcilerimizle #Kovid19’un bölgedeki etkilerini görüştük. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zorlu süreçte fedakarca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.#BirlikteYeneceğiz
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs dışişleri bakanı covid-19Son Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 23:03
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