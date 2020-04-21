Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki çok sayıda büyükelçi ve daimi temsilcisiyle yeni tip koronavirüsün etkilerine ilişkin video konferans görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Bakanlık bünyesindeki yurt dışı temsilcileriyle görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.