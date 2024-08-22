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Türkiye
İHA 22.08.2024 10:00

Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu

Ordu'da yaşayan Emre Kışla, bahçesinde yaralı halde bulduğu sincabı sahiplendi. Fındık adını verdiği sincabını bir an olsun yanından ayırmayan Kışla, zaman içinde sincap ile yakın dostluk kurdu.

Altınordu ilçesinde yaşayan Emre Kışla, fındık bahçelerinde yaklaşık 2 ay önce yaralı halde yavru bir sincap buldu. Sincabı tedavi eden ve evinde ilgilenen Kışla, sonrasında doğaya salmak istedi. Kendisine alışan sincap ile arkadaş olan Kışla, ‘Fındık' ismini verdiği sincabı yaklaşık 2 aydır gittiği her yere götürüyor, sokaklarda ve caddelerde ise omzunda taşıyor.

Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu

"Ben doğaya salmak istedim, peşimden geldi"

Sincabı, tedavisinden sonra doğaya salmak istediğini ancak kendisine alıştığını söyleyen Emre Kışla, “Ben köye gezmeye gitmiştim ve bahçede sesler duydum. Baktığımda ağacın köşesinde yavru sincabı buldum. Yaralıydı ve alıp iyileştirdim. Sonrasında doğaya salmak istedim ancak beni bırakmadı, geri eve geldi. Peşimden koşmaya başladı, o günden bu yana benimle birlikte yaşıyor” dedi.

Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu

"Fındık benim en iyi dostum"

Sincap ile güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Kışla, “Şu anda sanırım 4-5 aylık, ben kendim 1,5 ay önce buldum. Domates, salatalık, fındık, fıstık, çekirdek yiyor. Zaten kendim hiçbir şekilde kafeste tutmuyorum. Evin içerisinde benimle birlikte yatıp kalkıyor. Beni uyandırıyor ve oyunlar oynuyor. Yani işin özeti benim şu anda en iyi dostum oldu" şeklinde konuştu.

Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu

"Bahçede bulduğum için ismini ‘fındık' koydum"

Bahçede bulduğu için sincaba fındık ismini verdiğini ve omzunda taşıdığını dile getiren Emre Kışla, “Ben nereye gidersem geliyor, dışarıya da geliyor, şehir dışına çıktığımda da yanımda geliyor. Omzumda geziyor, benimle de her tarafa geliyor. Bakımı, her hayvanın olduğu gibi bunun da zorluğu var ama benim için önemli değil. Sevgisi bana yetiyor. Fındık bahçesinde bulduğum ve fındığı çok sevdikleri için ismini fındık koydum. Bana ailem gibi yakın oldu, hep bakmayı düşünüyorum. O yüzden de bırakmayı düşünmüyorum. Zaten kendisi de benden ayrılmıyor. İnsanların tepkisi çok güzel, sevmek ve fotoğraf çektirmek istiyorlar. İnsanlar da mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum” ifadelerine yer verdi.

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