İsveç'in Malmö kentinde yaşayan Leyla Gülüşken, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, 47 yaşındaki babası Emrullah Gülüşken'in koronavirüse yakalandığını ancak kendilerine yardım edilmediğini anlattı.

Ambulans uçak sabah havalandı

Babasının 13 gün önce hastalandığını anlatan Gülüşken, hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını belirtti.

O çağrıya Türkiye kayıtsız kalmadı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla ambulans uçak sabah saat 06.00'da baba Gülüşken'i Türkiye'ye getirmek üzere havalandı.

"Türk doktorlarının babamı iyileştireceğini biliyorum"

Leyla Gülüşken, yaşadıklarını, duygularını TRT Haber'e anlattı.

Leyla Gülüşken’in babasına koronavirüs teşhisi konuldu. İsveç’te hastanelerde çare bulamadı. Sosyal medyadan seslendi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o sese kulak verdi. Leyla’nın babası için havalanan ambulans uçak İsveç'e indi. Leyla Gülüşken duygularını @trthaber'le paylaştı. pic.twitter.com/s0EBwR4fi1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2020

Babasının ve kardeşlerinin uçağa bindirildiğini, uçağın kalkış için hazır olduğunu belirten Gülüşken, içinin çok rahat olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Şu an çok mutluyum kardeşlerimin uçağa bindirildiğini görüyorum. İçim de bir yandan çok rahat, onlar güvende olacak, emniyette olacak. Ülkemizin bize sağladığı bu olayı gerçekten nasıl anlatacağımı bilmiyorum, çok mutluyum. Hepsine çok teşekkür ederim, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanlığına, Fahrettin Koca'ya ve tüm destek olan herkese, bu süreçte bize yardım ettikleri için ben minnettarım.

İçim çok rahat. Babamın emin ellere gittiğini biliyorum. Türk doktorlarına güveniyoruz, onların babamı iyileştireceğini biliyorum."

"Türkiye'nin bize destek olacağını düşündüm ve o videoyu çektim"

Bu yardımı sadece Türkiye'nin yapabileceğini düşünerek o videoyu paylaştığını belirten Leyla, şöyle konuştu:

"Bu davranışı bir tek Türkiye yapabilirdi, başka hiçbir ülkeden bekleyemeyiz bu davranışı. Ülkemle, devletiyle, insanlarıyla gurur duyuyorum. İyi ki öyle bir ülkenin evladıymışım.

Babam için yine aynı şeyi yaparım. Babamızdan başka kimsemiz yok. Hayatımız boyunca bizim yanımızda olan insan. Ona kötü bir şey olacağı düşüncesi bile beni kötü ederken öyle bir şey nereden esti bilmiyorum, ama Türkiye'nin bize destek olacağını düşündüm ve o videoyu çektim."