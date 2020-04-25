İsveç'in Malmö kentinde yaşayan Leyla Gülüşken, babası için çaresizce yardım istediği görüntülerin sosyal medyada büyük ses getirdiğini söyledi. Babasının 13 gün önce hastalandığını anlatan Gülüşken, hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını belirtti.

Babasının durumu ciddileşmeye başlayınca tekrar hastaneyi aradığını vurgulayan Gülüşken, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra, ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra COVID-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler" dedi.

"Ambulansı aradığımız için bize çıkıştılar"

Gülüşken, hastaneden virüse karşı hiçbir koruyucu ekipman verilmediğini anlatarak, şunları söyledi:

''Babamla birlikte bir ilaç, bir maske, bir koruyucu ekipman, hiçbir şey göndermediler. Sadece ağrı kesici verdiler ve iyi beslenmesi gerektiğini söylediler. Evde iki çocuk ve iki genç var. Küçük çocukların astım hastalığı var. Babam kalp hastası ve bizim hayatımızı da tehlikeye attılar. Karantina altında olduğumuz için evde ne bir maskemiz ne bir eldivenimiz var.''

Tekrar hastaneye müracaat etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirten Gülüşken, ''Dün babam biraz daha kötüleşince ambulansı aradık, ambulans geldi ve aradığımız için bize çıkıştılar. Bu hastalığa bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bu hastalığın tedavisi olmadığını ama babamın hastanede yatması gerektiğini ve bizim sağlığımızın tehlikeye atıldığını söyledik" dedi.

Dışişleri Bakanlığı durumu yakından izliyor

Görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Türkiye'den birçok kurumdan kendilerine destek geldiğini söyleyen Gülüşken, Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği, Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç teşkilatının konuyla yakından ilgilendiğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın da kendilerini aradığını vurgulayan Gülüşken, Türkiye Dışişleri Bakanlığının babasının durumunu yakından izlediğini vurguladı.