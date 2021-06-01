"Babadağ Teleferik" projesi tamamlandı
Dünyanın gözde yamaç paraşütü merkezi Fethiye'de vatandaşların 25 yıldır hayalini kurduğu "Babadağ Teleferik" projesi tamamlandı. Deneme seferleri süren teleferik, 7 Haziran'dan sonra hizmete açılacak.
Fethiye'de vatandaşların çeyrek asırdır hayalini kurduğu "Babadağ Teleferik" projesi tamamlandı. Arazi araçları ile 40 dakika süren zorlu yolculuk 15 dakikaya indi.
"Hayalimizdi, sonunda oldu"
Proje sorumlusu Kenan Kıran, "Şu anda bulunduğumuz yer 1200 metredeki ara istasyonumuz. Ara istasyonumuzda neler var; uçuş pistimiz var, sağ tarafımızda kafe ve restoran var, çocuk oyun alanları var, 200-300 kişilik konser verebileceğimiz anfi tiyatro var, onun dışında açık bir oturma alanımız var" diye konuştu.
Uçuş pisti 1700 metre de
Teleferikle yapılan yaklaşık 15 dakikalık yolculuğun ardından 1700 metre yükseklikteki uçuş alanına ulaşılıyor. Bu noktada karşınıza ilk olarak uçuş pisti, onun arkasında yemek yiyip dinlenebileceğiniz alanlar ve 1900 metreye kadar çıkan bir telesiyej hattı yer alıyor.
Sporcular ücretsiz yararlanıyor
Deneme seferlerinden profesyonel sporcular ücretsiz yararlanıyor. Teleferiğin yerli ve yabancı turistlere açılacağı tarih ise 7 Haziran.
- 20:39
- 20:20
- 20:53
- 21:08
- 20:56