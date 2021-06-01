Fethiye'de vatandaşların çeyrek asırdır hayalini kurduğu "Babadağ Teleferik" projesi tamamlandı. Arazi araçları ile 40 dakika süren zorlu yolculuk 15 dakikaya indi.

"Hayalimizdi, sonunda oldu"

Bölgede paraşütçülük yapan bir kişi, "Müthiş bir şey. Yaklaşık 15 yıldan beri buradayım. Bu bizim hayalimizdi, sonunda oldu. Bize çok büyük bir rahatlık sağladı. Araçlarla çıktığımız halde çok zorlanıyorduk. Bize büyük kolaylıklar sağlayacak" dedi.

Her istasyonda farklı sosyal alan var

Teleferikte 5 istasyon bulunuyor. İstasyonlarda da çeşitli sosyal donatılar yer alıyor.

Proje sorumlusu Kenan Kıran, "Şu anda bulunduğumuz yer 1200 metredeki ara istasyonumuz. Ara istasyonumuzda neler var; uçuş pistimiz var, sağ tarafımızda kafe ve restoran var, çocuk oyun alanları var, 200-300 kişilik konser verebileceğimiz anfi tiyatro var, onun dışında açık bir oturma alanımız var" diye konuştu.

Uçuş pisti 1700 metre de

Teleferikle yapılan yaklaşık 15 dakikalık yolculuğun ardından 1700 metre yükseklikteki uçuş alanına ulaşılıyor. Bu noktada karşınıza ilk olarak uçuş pisti, onun arkasında yemek yiyip dinlenebileceğiniz alanlar ve 1900 metreye kadar çıkan bir telesiyej hattı yer alıyor.

Sporcular ücretsiz yararlanıyor

Deneme seferlerinden profesyonel sporcular ücretsiz yararlanıyor. Teleferiğin yerli ve yabancı turistlere açılacağı tarih ise 7 Haziran.