Atıkların, Hürriyet Bulvarı'na birkaç gün önce önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından bırakıldığı iddia edildi.

İstanbul Başakşehir’de yol kenarına bırakılan atıklardan çıkan duman ve kötü koku çevrede paniğe neden oldu. Atıkları plakasız bir hafriyat kamyonunun bıraktığı iddia edildi. pic.twitter.com/TOOfhR4FqB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2021

Atıklardan çıkan duman ve çevreye yayılan duman ve kötü koku, tedirginliğe yol açtı. Vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgeye giden ekipler yolu kapattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, atıktan aldıkları numuneleri inceledi.

İlk tespitlere göre atığın "alüminyum cüruf" olduğu tespit edildi. Çelik sanayinde kullanılan madde, tehlikeli atık sınıfına giriyor.

[Fotoğraf: DHA]

Yol kenarına bırakılan atıkla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek atığı bırakanları bulmaya çalışıyor.