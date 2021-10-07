Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 15:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aynı anda gişeye girmeye çalıştılar
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki TEM yolu gişelerine aynı anda giriş yapmak isteyen 2 sürücünün otomobilleri çarpıştı. Araçların sıkıştığı gişe, bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki TEM yolu gişelerine aynı anda giriş yapmak isteyen 2 sürücünün otomobilleri çarpıştı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, TEM yolu İzmit Batı gişelerinde meydana geldi.
Gişelere aynı anda giriş yapmak isteyen ve isimleri öğrenilemeyen sürücülerin otomobilleri çarpıştı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza nedeniyle 2 otomobilin sıkıştığı gişe, kısa süre araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından gişe, yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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