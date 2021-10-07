Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 öğrenci yaralandı.
Büyükliman Mahallesi'ndeki kavşakta, Mehmet K'nin kullandığı öğrenci servisi ile Serkan Ç. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada serviste bulunan 11 öğrenci hafif yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ile Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:26
- 16:33
- 16:17
- 16:09
- 16:08
Sıradaki Haber
İzmir merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz