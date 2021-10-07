Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli dronla yakalandı
Sakarya’da motosiklet ve bisiklet çalan 25 yaşındaki K.Y. dronla havadan yapılan takiple yakalandı. Şüphelinin çaldığı belirlenen 3 motosiklet ile 6 bisiklete el konuldu.
Sakarya’da Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi’nde motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine polis, harekete geçti.
Ekipler, şüphelinin kaçtığı bölgeyi taramak için dron kaldırdı. Şüphelinin motosikletle girdiği ev belirlenip, baskın yapıldı.
Hırsızlıktan kaydı bulunan K.Y. yakalanıp, gözaltına alındı. Evde ve çevresinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen 3 motosiklet ile 6 bisiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan K.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Sakarya
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