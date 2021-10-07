Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza tutanağı hazırlanırken kamyonun altında kalan doktor öldü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Büyükçekmece'de otomobiliyle kaza yapan doktor, kaza tespit tutanağı tutulurken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
TEM otoyolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen İbrahim E.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.
[Fotoğraf: AA]
Tutanak hazırlanırken kamyon çarptı
Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerince kaza tespit tutanağı hazırlandığı sırada İbrahim E.'ye hafriyat kamyonu çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, doktor olduğu öğrenilen İbrahim E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
[Fotoğraf: İHA]
İbrahim E.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan hafriyat kamyonu sürücüsü E.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:58
- 14:50
- 14:49
- 14:56
- 14:59
Sıradaki Haber
Yavuz sondaj gemisi Filyos Limanı'na ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz