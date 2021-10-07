Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün "emniyet gizli" yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün "emniyet gizli" yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında görevden ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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