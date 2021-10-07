Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada terör propagandası yapan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin propagandasını yapan zanlı tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK/YPG'nin eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda sosyal medyada PKK/KCK/YPG'ye ait paylaşımlarla örgüt propagandası yaptığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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