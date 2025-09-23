Aylarca kanser sandılar, gerçek 'kabak çekirdeği' çıktı

Yaklaşık 1,5 yıldır geçmeyen kuru öksürük şikayetiyle çok sayıda sağlık kuruluşuna başvuran Aysel Türkeş'e astım, bronşit gibi tanılar konuldu ve çeşitli tedaviler uygulandı. Tedavilere yanıt vermeyen ve öksürük nedeniyle zaman zaman ağzından kan gelen Türkeş, son olarak Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografi sonucunda, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Emre Aşkın, Türkeş'in akciğerinde yabancı bir cisimden şüphelendi.

Bronkoskopi ile çıkarıldı

Dr. Aşkın tarafından gerçekleştirilen bronkoskopi işlemi sırasında, hastanın solunum yolunu tıkayan bir kabak çekirdeği tespit edildi. Yabancı cisim, başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Aysel Türkeş, yaptığı açıklamada, çok zor bir süreç geçirdiğini belirterek, "Gece uyuyamıyordum, öksürükten ağzımdan kan geliyordu. Çok doktora gittim, kanserden bile şüphelendiler. Sonunda Dr. Ömer Emre Aşkın'a yönlendirildim. Bronkoskopi yapıldı ve meğer ciğerime kabak çekirdeği kaçmış. Onu çıkardılar. Şimdi çok şükür iyiyim, öksürüğüm tamamen kesildi. Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Tedaviye yanıt vermeyen öksürük şüphe uyandırdı"

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Dr. Ömer Emre Aşkın, 1,5 yıldır devam eden ve uygulanan tedavilere yanıt vermeyen öksürüğün kendilerinde şüphe uyandırdığını söyledi.

Çekilen tomografideki bulguların yabancı cisim ihtimalini güçlendirdiğini belirten Aşkın, şunları kaydetti:

"Tomografide akciğerde şüpheli bir alan gördük ve yabancı cisim olabileceğini düşündük. Bronkoskopi ile hava yollarına girerek kabak çekirdeği olduğunu tespit ettik ve çıkardık. Hastamız işlem sonrası büyük bir rahatlama yaşadı. Uzun süre geçmeyen ve tedaviye dirençli öksürük vakalarında bu tür ihtimallerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor."