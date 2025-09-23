Mavi Vatan'da zehir tacirlerine geçit yok: 114 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 1 deniz scooterindeki 6 adet çantada, 53 kilogram skunk, 61 kilogram toz esrar ele geçirildi, yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı.
Kırklareli Valisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığını tebrik eden Yerlikaya, "Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.
September 23, 2025