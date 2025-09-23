Açık 20.2ºC Ankara
TRT Haber 23.09.2025 08:08

Mavi Vatan'da zehir tacirlerine geçit yok: 114 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Mavi Vatan'da zehir tacirlerine geçit yok: 114 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 1 deniz scooterindeki 6 adet çantada, 53 kilogram skunk, 61 kilogram toz esrar ele geçirildi, yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı.

Kırklareli Valisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığını tebrik eden Yerlikaya, "Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

