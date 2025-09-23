Açık 21.7ºC Ankara
23.09.2025

Ankara'da "konser" soruşturması: 13 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, 32 konserde kamunun 154 milyon lira zarara uğradığı tespit edildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç., ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A., ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E., Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S.E., Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A. ve S.Ç., Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A.A., Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E.D. ve L.E., "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bilgisi verildi.

