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Türkiye
İHA, AA 29.11.2023 23:52

Aydın'da sağanak: Sele kapılan iki araç bariyerlere çarparak asılı kaldı

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak sonrası Söke-Aydın karayolu göle döndü. Selin sürüklediği iki araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak asılı kaldı. Araçlarda hasar meydana geldi.

Aydın'da sağanak: Sele kapılan iki araç bariyerlere çarparak asılı kaldı
[Fotograf: AA]

Söke'de akşam etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Söke-Aydın kara yolu Argavlı mevkiinde yoğun su birikintisi oluştu.

Maddi hasarlı bir kazanın da meydana geldiği yolda ulaşım tamamen durdu. Kara yolunda suda mahsur kalan bazı araçlar, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sele kapılan iki araç ise yol kenarında bariyerlere çarparak asılı kaldı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bir süre ulaşıma kapalı kalan Söke-Aydın kara yolu, polis, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde de alt geçit su birikintisi nedeniyle araç ve yaya geçişine kapatıldı.

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