Aydın'da sağanak: Sele kapılan iki araç bariyerlere çarparak asılı kaldı

Söke'de akşam etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Söke-Aydın kara yolu Argavlı mevkiinde yoğun su birikintisi oluştu.

Maddi hasarlı bir kazanın da meydana geldiği yolda ulaşım tamamen durdu. Kara yolunda suda mahsur kalan bazı araçlar, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sele kapılan iki araç ise yol kenarında bariyerlere çarparak asılı kaldı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bir süre ulaşıma kapalı kalan Söke-Aydın kara yolu, polis, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde de alt geçit su birikintisi nedeniyle araç ve yaya geçişine kapatıldı.