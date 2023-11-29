Beykoz'da toprak kayması: 3 ev boşaltıldı

Ortaçeşme Mahallesi Kosova Sokağı'nda 3 gecekondunun bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evlerdeki toplam 12 kişiyi tahliye etti.

Çevrede güvenlik önlemi alan zabıta ekipleri, boşaltılan gecekonduları mühürledi.

[Fotoğraf: İHA]

Olayda yaralanan olmazken ev sahiplerinin geceyi komşularında geçireceği, gerekli desteğin Kaymakamlık tarafından sağlanacağı öğrenildi.

"Üst kısımdaki toprak komple aşağıya gelmiş"

Evi mühürlenen Bayram Bozkurt, önceki geceden itibaren yağan yağmurun toprağı yumuşattığını düşündüklerini belirterek "Akşam evde otururken büyük bir gürültü duydum. Çıktık bir baktık, üst kısımdaki toprak komple aşağıya gelmiş." dedi.

Can kaybı ve yaralı bulunmadığı için mutlu olduklarını söyleyen Bozkurt, "Canımız sağ olsun, Allah milletimize zeval vermesin. Kaymakamlık, muhtarımız hepsi yanımızdalar sağ olsunlar." diye konuştu.

Ortaçeşme Mahallesi Muhtarı Nuri Dik ise mahallede yağmur suyu kanallarının yetersiz olması nedeniyle yağışlı havalarda sıkıntı yaşanabildiğini belirterek "Mahallemizde başka bir noktada 3 evde daha sıkıntı yaşandı ama çok şükür ölü, yaralımız yok. İnşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.