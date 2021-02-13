Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da park halindeki araçlara çarpan sürücü ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
28 yaşındaki Muzaffer Kılıç'ın kullandığı otomobil, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda park halinde 2 araca çarptı.
Çarpmanın ardından kontrolden çıkan araç, refüj korkuluklarını aşarak karşı şeride geçerek durdu.
Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kılıç, ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı, aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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