Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da minibüs tarlaya devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Karpuzlu'dan Hatipkışla Mahallesi yönüne giden D.A.G yönetimindeki minibüs, Koğuk Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüs yolcularından A.R.G. yaşamını yitirdi. Sürücü D.A.G. ile yolcular M.K. ve H.K. yaralandı.
Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Aydın
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