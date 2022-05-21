Egemenlik Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park edilmiş iki kamyonetin arasında atları bıçakla telef eden kişiler bulunduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, idari para cezası da uygulandı.

Ele geçirilen at etleri ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince imha edildi.