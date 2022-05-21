Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ağla Mahallesi Düzen mevkisinde kayalık ve sarp arazideki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan bir helikopterin de destek verdiği çalışmalarda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın yaklaşık bir hektar ormanlık alana zarar verdi.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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