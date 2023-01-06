Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Görkem Demirel idaresindeki plakasız motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda, Eşref Akın'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra Eşref Akın'ın motosikletinde bulunan eşi Semiha Akın ile diğer motosikletteki Necati Mersin yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semiha Akın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Aydın
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