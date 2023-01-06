Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 14:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de boya fabrikasında patlama: 5 işçi yaralandı
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir boya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 5 işçi çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sabah saatlerinde, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında, nitroselüloz boşaltımı esnasında patlama meydana geldi.
Patlamada işçilerden B.Ö., A.A., Ö.L., H.A. ve G.R. yaralanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçilerden B.Ö., A.A. ve Ö.L. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, H.A. ve G.R. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: İzmir
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