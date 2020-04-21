Dallıca Mahallesi'nde bakkal işletmecisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hayırseverin bakkala gelerek borç defterinde ismi bulunan kişilerin borcunu ödemek istediğini söylediğini belirtti.

Hayırseverin 21 bin 750 liralık veresiye borcunu kapattığını ifade eden işletmeci, "Bütün arkadaşlara bir ramazan hayrı olur. Allah böyle vatandaşlarımızdan razı olsun." dedi.

Veresiye defterini dükkanın önünde yırtarak ateşe veren işletmeci, borçlarının kapatıldığını öğrenen vatandaşların çok mutlu olduğunu ve hayırsever kişiye dua ettiklerini ifade etti.