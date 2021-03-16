Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 17:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avukat hacze gittiği evde öldürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de Avukat Ersin Arslan ve icra memurları haciz işlemleri için bir eve gitti. Memurlara haczi yaptırmak istemeyen ev sahibi Arslan'ı vurdu.
Gebze ilçesinde Y.Y., icra memurlarıyla birlikte hacze gelen avukat Ersin Arslan'a ateş etti. Arslan kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karın bölgesinden yaralandığı belirlenen Ersin Arslan, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan avukat Arslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.
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