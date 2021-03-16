Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 17:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Askerden firar eden şüpheli kontrol noktasında yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da askerlik görevini yaparken firar eden R.T, Adıyaman'da polis ekiplerince yakalandı.
Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 10’uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, yaptıkları rutin uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste bulunanların kimliklerini kontrol eden polis, yolculardan R.T'nin, Ankara'da askerlik görevini yaparken firar ettiğini ve arandığını saptadı.
Bunun üzerine gözaltına alınan R.T, İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Etiketler: Ankara
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