Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 27 Şubat- 5 Mart illere göre vaka sayısı haritasında yüz binde 19,85 vaka oranıyla orta riskli iller sınırına ulaşan Diyarbakır, Pazartesi günü açıklanan 6-12 Mart açıklanan risk haritasında 2 puan gerileyerek yüz binde 17,83 oranla mavi listede kalmayı başardı.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, Diyarbakır'ın mavi listede kalmasını, çok fazla kişinin koronavirüs geçirip doğal bağışıklık kazanmasına, risk grubunda bulunanların aşılanmasına ve vatandaşların geçmişten ders çıkartarak kurallara uymasına bağladı.

"Aşılanma, bağışıklık ve kurallara uyulması etkili oldu"

Doğal bağışıklıkla birlikte alınan tedbirler ve risk guruplarının aşılanmasının vaka sayılarını düşürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Recep Tekin, vaka sayısındaki düşüşü değerlendirdi:

"Öncelikle yaz dönemine gitmek gerekiyor. Bilindiği üzere geçen yıl yaz aylarında çok ciddi oranda vaka sayılarına ulaşmıştık. Toplumda koronavirüs geçiren hasta sayısında artış söz konusuydu. Hastalığı geçiren birinin bir daha nadir geçirdiğini biliyoruz.

İkinci basamak olarak da alınan tedbirler önemliydi, özellikle hafta sonu yasaklarının olması, taziye, düğün ve bunun yanında kafe ve restoranların yasaklı olması, hastalarda bir düşüşe yol açmıştı. Halkımız da yoğun vaka sayılarından bir ders çıkardı. Vatandaşlar hastalığın ölümlü seyrettiğini görünce maske, mesafe ve hijyen konusunda çok ciddi bir şekilde kurallara uymaya başladı.

Bununla birlikte ülkemizde aralık sonu ile ocak başı itibariyle aşılama başladı, özellikle risk gurubunda bulunan sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar aşılandı. Şu anda öğretmenlerin aşılanmasıyla birlikte Diyarbakır bölgesi için söyleyebilirim ki çoğu kişinin virüsle karşılaşması, aşılanması ve buna karşı bağışık olmasıyla ister istemez vaka sayılarında bir düşüşe neden oldu.”

Mart ayı başında kontrollü normalleşmenin başlamasıyla vaka sayılarında hafif bir artış beklediklerini ve yaşanan artışın bekledikleri düzeyde seyrettiğini aktaran Prof. Tekin, hastanelerdeki yoğun bakım ve yatan hasta oranının düşük seviyelere gerilemesinin büyük bir avantaj sağladığını ifade etti.

Denetimler devam ediyor

Vatandaşlar da Diyarbakır'ın mavide kalma başarısını kurallara uyulmasına bağladı. Diyarbakır'ın mavi listede kalmasının sürdürülmesi için kent genelinde polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.