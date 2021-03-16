İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez ilçesinde bir medikal firmasının kaçak yollarla temin ettiği cerrahi eldivenleri sattığı bilgisine ulaşıldı.

Antalya Sağlık Müdürlüğü ve Antalya Vergi Dairesi görevlilerinin de katılımıyla yapılan operasyonda, 977 bin gümrük kaçağı cerrahi eldiven ele geçirildi.

Firma sahibi hakkında adli işlem başlatıldı

El konulan eldivenlerin Sağlık Bakanlığı'nın sistemine kayıtlı olmadığı ve ülkeye kaçak yollarla sokulduktan sonra Antalya'ya gönderilerek dağıtımının yapıldığı tespit edildi.

Medikal firmasının sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.