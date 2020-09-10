Alanya’nın İsbatlı Mahallesi´nde bir bahçeden piyasa değeri 32 bin lira olan 4 bin adet avokado çalındı.

Bunun üzerine bahçe sahibi İlhami Yetkin durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı Demirtaş Karakolu ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, harekete geçti.

Hırsızlar fotokapana takıldı

Hırsızlık yapılan bahçeye fotokapan cihazları yerleştiren ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir süre sonra aynı bahçeye hırsızlık yapmaya gelen 1’i kadın 4 şüpheli fotokapanla görüntülendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık şüphelilerinin Halil K., eşi Pembe K., Haşim I. ve E. G. olduğunu tespit etti.

Tespit üzerine jandarma ekipleri, Halil K., eşi Pembe K., Haşim I. ve E. G.'yı gözaltına aldı.

Karı-koca tutuklandı

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim I. ile E. G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Halil K. ve eşi Pembe K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.