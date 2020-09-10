Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin de katıldığı operasyonda şüpheliler A.K. ve H.K. gözaltına alınırken, 318 kilo esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli A.K. ve H.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.