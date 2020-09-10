Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir’de 318 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 318 kilo esrar ele geçirildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin de katıldığı operasyonda şüpheliler A.K. ve H.K. gözaltına alınırken, 318 kilo esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli A.K. ve H.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: balıkesir uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 22:33
Son Haberler
- 23:27
- 23:16
- 23:03
- 23:09
- 22:09
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK’lı İstanbul’da yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz