Kaza, öğle saatlerinde, Burak Mahallesi'ndeki 41 nolu cadde üzerinde meydana geldi.

Murat B'nin idaresindeki vinç, frenleri boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Vinç, önce refüjdeki trafik işaret levhalarına ardından da karşı yöndeki iş yerinin merdivenlerine çarparak durdu.

Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Kazanın ardından vinç, olay yerine çağırılan başka bir vinç tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

"Kimsenin burnu bile kanamadı"

Kaza anını anlatan iş yeri sahibi Mehmet Tekin, "İş yerinin önünde oturduğumuz sırada birden freni boşalan vinç gelip merdivenlere çarptı. Normalde yol çok yoğun olurdu ama o sırada kimsenin olmaması büyük şans. Çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı" dedi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı, çevredeki bir iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, freni boşalan vincin refüjdeki trafik işaret levhalarına çarpıyor.

Daha sonra şerit değiştiren tır, mobilya mağazasının önündeki merdivenlere çarparak duruyor.