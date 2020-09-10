Nazilli Sanayi Sitesi'nde babası Ramazan Demirci ile birlikte mermercilik ve mermerden mezar taşı yapım işiyle uğraşan Halil İbrahim Demirci, koronavirüs farkındalığı için yaptığı mezar taşının üzerine 'Hayat eve sığar. Bize iş çıkartmayın. Evde kal Nazilli' yazdı.

Uyarı dikkat çekiyor

Herkesin koronavirüsle mücadele ettiğini belirten Demirci, "Ben de iş yerimde bu mücadeleye katkım olsun diyerek, mezar taşına 'Hayat eve sığar. Bize iş çıkartmayın. Evde kal Nazilli' yazdım. Benim bu mezar taşına yazdığım yazı, sokağımız işlek bir sokak olduğu için tüm geçenlerin dikkatini çekiyor. Zaman zaman bazı vatandaşlarımız cep telefonları ile bu mezar taşının fotoğraflarını çekiyorlar" dedi.



Baba Ramazan Demirci ise "Ben de bu iş yerimin önünden tüm Nazilli halkını uyarıyorum. Kurallara uyun, maskelerinizi takın ve sosyal mesafe kuralına uyun. Uymazsanız sonunuz ve yeriniz bu mezar taşının yanı olur" dedi.