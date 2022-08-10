Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avladığı ördeği almak için göle girip boğuldu
[AA (arşiv)]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde avladığı ördeği almak için Eldere Gölü'ne giren kişi boğuldu.
48 yaşındaki Muammer Çukur'un bölgede avladığı ördek, göle düştü.Ördeği almak için göle giren Çukur, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Botla göle giren AFAD ekipleri, yüzeye çıkan Çukur'un cansız bedenine ulaştı.
Yapılan incelemenin ardından cenaze, Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Boğulma
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