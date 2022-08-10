Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da traktör devrildi 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
Adıyaman'da traktör şarampole devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Boğazözü köyünde şarampole devrildi. Kenan ve Mustafa Taştan ile Sinan Akar yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Taştan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Taştan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kenan Taştan ile Sinan Akar'ın hayati tehlikeleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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