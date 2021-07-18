Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 01:09Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Avcılar'da metruk binada yangın
İstanbul Avcılar'da metruk bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı. Çevre sakinleri korku ve panikle kendilerini dışarı attı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin yandaki binalara sıçramaması için büyük çaba harcadı.
Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
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