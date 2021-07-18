İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı. Çevre sakinleri korku ve panikle kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin yandaki binalara sıçramaması için büyük çaba harcadı.

Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.