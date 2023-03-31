Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 04:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da malzeme deposunda yangın
[Fotograf: AA]
Avcılar'da bir malzeme deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki bir malzeme deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın nedeniyle deponun önünde bulunan iki araç zarar gördü.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangında yaralanan olmadı.
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