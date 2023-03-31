Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 02:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 2.27'de 3,8 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 30, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-03-31
Saat:02:27:16 TSİ
Enlem:38.192 N
Boylam:37.934 E
Derinlik:11.84 km
Detay:https://t.co/G2peu9Zb4Z@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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