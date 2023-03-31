Ambarlı Mahallesi, Bajdar Sokak'ta meydana gelen yangında, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, evsiz olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen bir kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.