Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 06:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da boşaltılan binada yangın: 1 yaralı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Ambarlı Mahallesi, Bajdar Sokak'ta meydana gelen yangında, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, evsiz olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen bir kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Haberler
- 06:15
- 06:12
- 05:33
- 05:19
- 04:36
Sıradaki Haber
Avcılar'da malzeme deposunda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz