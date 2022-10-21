Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Avcılar TEM Bağlantı Yolu'nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
TEM Bağlantı Yolu Avcılar gişeleri mevkiinde meydana gelen kazada, motosikleti kullanan sürücü kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet 100 metre ileriye savruldu. Yoldan geçen sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücünün cansız bedeni cenaze aracıyla Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaza sonrası yola fırlayan motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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