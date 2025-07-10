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Türkiye
İHA 10.07.2025 11:05

Atıkların bırakıldığı iddia edilen dereden su içen 64 küçükbaş hayvan telef oldu

Hatay'ın Erzin ilçesinde fabrika atıklarının bırakıldığı iddia edilen dereden su içen 64 küçükbaş hayvan telef oldu.

Atıkların bırakıldığı iddia edilen dereden su içen 64 küçükbaş hayvan telef oldu
[Fotograf: İHA]

Hatay'ın Erzin ilçesinde bölgede hayvancılık yapan Hasan Öz'ün sürüsü denize dökülen dereden su içti.

Erzin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların atık sularının akıtıldığı iddia edilen dereden su içen hayvanlar rahatsızlandı.

Kısa sürede 64 keçisi telef olan Öz, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine dereden numune alındığı öğrenildi. Fabrikaların atık sularını dereye bıraktığını söyleyen Hasan Öz, "Dereden geldik, sudan bu tarafa hayvanları sürdük. Yaylıma geçelim derken hepsi zehirlendi. Bizim çocuklarımız var, ekmek parası kazanmamız lazım. Fabrikaların suyunu açık alana bırakıyorlar, yaydığımız hayvanlarımız öldü. 64 tane keçim telef oldu" dedi.

Öte yandan, yaklaşık bir hafta önce aynı dereden su içtiği iddia edilen Cumali Gök'e ait 40 küçükbaş hayvan daha telef olmuştu.

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