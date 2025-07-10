Ümraniye'de konvoy oluşturarak tüneli kapatan sürücülere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Temmuz'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yaptıkları incelemede, bir grup araç sürücüsünün Ümraniye'deki bir alt geçitte konvoy halinde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

Araçların plakalarından kimlikleri belirlenen A.Ö., A.D., H.H.Ö., M.A., T.K., U.B., H.B., A.G. ve F.A.S. yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak", "muayenesiz araç kullanmak", "tescil plakasında değişiklik yapmak", "araçlara mevzuata aykırı aksesuar takmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak", "saygısızca araç kullanmak", "kol ve grup halinde araç kullanmak" ve "yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" maddelerinden toplam 165 bin 795 lira para cezası verildi.

Ayrıca, trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından adli işlem başlatılan F.A.S. hakkında, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.